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"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء 55 طن زيت طعام مستورد ومحلى

الأحد، 24 مارس 2019 07:48 م
"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء 55 طن زيت طعام مستورد ومحلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراء مناقصة رقم 12 لشراء زيت الطعام، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت، وسيتم البت فى العروض يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم شحن الكميات التى سيتم التعاقد عليها فى الفترة من 1 الى 20 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن كميات الزيت المستهدف التعاقد عليها 30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، و10 آلاف طن زيت صويا محلى، و5 آلاف طن زيت عباد محلى.

 

ووجه الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ،  باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول .

 


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