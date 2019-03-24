"الزراعة": الحملة القومية للقضاء على الفئران تستمر حتى نهاية حصاد القمح

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، استمرار تنفيذ حملتها القومية لمكافحة القواراض "الفئران" بالأراضى القديمة والجديدة حتى انتهاء موسم حصاد القمح.

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه بناء على توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، استمرار الحملة القومية لمكافحة القوارض بجميع المحافظات حتى نهاية موسم حصاد القمح، لتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى محاصيل الحبوب خاصة القمح مع توفير المبيدات اللازمة لعملية المكافحة، بحسب الزمام المنزرع بكل محافظة. كونه أهم المحاصيل الزراعية .

وأضاف "السباعى " ،أن الوزارة تنفذ ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الصيفية، وعقب حصاد المحاصيل الشتوية، وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل، إضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة، بهدف رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران في المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها، وحدوث التوازن الطبيعي بين القوارض وأعدائها الطبيعية.

واكد " السباعى "، إن جميع الطعوم اللازمة للحملة متوفرة وتوزيعها على مديريات الزراعة خلال اعمال الحملة بالمحافظات ، موضحا أن هناك متابعة يومية مع إدارة القوارض للتأكيد من تطبيق المعايير الصحيحة لتحزيم المحاصيل الشتوية لضمان كفاءة أعمال المكافحة، والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية ، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.