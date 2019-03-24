video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصينى: بكين شريك استراتيجى لفرنسا وآفاق مشرقة للعلاقات

الأحد، 24 مارس 2019 01:51 م
الرئيس الصينى: بكين شريك استراتيجى لفرنسا وآفاق مشرقة للعلاقات الرئيس الصينى شي جين بينج
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، على وجود آفاق مشرقة للعلاقات الثنائية مع فرنسا..قائلا" إن الصين تعد شريكا استراتيجيا شاملا لفرنسا وإن بكين وباريس صديقتان فريدتان، وشريكتان رابحتان".
وقال بينج ـ فى مقال موقع باسمه نشرته صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية تحت عنوان: "مواصلة العمل جنبا إلى جنب على طريق التنمية المشتركة"، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد- إن زيارته إلى فرنسا هذا الأسبوع تعد الثانية، حيث سبق وزارها قبل 5 سنوات، للاحتفال مع الجانب الفرنسى بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، وتم حينها العمل على خلق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الوثيقة والمستدامة.
وأضاف بينج إن زيارته إلى فرنسا هذه المرة تأتى مع شعور جيد، وتعاطف بين شعبى البلدين على أساس الاحترام والثقة المتبادلتين، فى إطار التعاون بين الجانبين خلال 55 سنة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إضافة إلى الإمكانات العميقة والآفاق المشرقة للعلاقات الثنائية.
ووصف العلاقة بين البلدين بأنها أكثر استقرارا، وقال إنه أجرى محادثات عدة مرات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ما أسهم فى بناء علاقة عمل جيدة، حيث تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين وتكثفت التبادلات رفيعة المستوى، وتم إجراء اتصالات وتنسيق عالى الجودة من خلال أكثر من 30 آلية حوار وتشاور، مثل الآليات الاستراتيجية والاقتصادية والمالية والثقافية.
ونوه بارتفاع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 13 مليار دولار، وتجاوز إجمالى الاستثمار فى كلا الاتجاهين 20 مليار دولار، مؤكدا أهمية تعميق أساس الصداقة بين البلدين باستمرار. 
وقال الرئيس الصينى "إن بكين وباريس صديقتان فريدتان، وشريكتان رابحتان، حيث إنه فى ظل الوضع المتغير الحالي، وفي المرحلة الحاسمة من التنمية الاجتماعية البشرية، فإن التحديات والمخاطر التي نواجهها تكون أكثر تعقيدا، وإن الصين بصفتها شريكا استراتيجيا شاملا لفرنسا، فإنها مستعدة لمواصلة العمل مع فرنسا جنبا إلى جنب واغتنام الفرص التاريخية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير موناكو يبدى ثقته فى تنمية العلاقات الثنائية مع الصين

الصين

شى جين بينج

فرنسا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة