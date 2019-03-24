الرئيس الأمريكى يعرب عن ثقته فى علاقات "مثمرة" مع كازاخستان

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بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برسالة إلى رئيس كازاخستان الجديد قاسم جومارت توكاييف، أعرب فيها عن ثفته بأن البلدين ستتمتعان بعلاقات مثمرة كما كان الحال فى عهد أول رئيس كازاخى، نور سلطان نزارباييف - حسب المكتب الصحفى للرئاسة فى كازاخستان .

وقد أدى الرئيس توكاييف - الذى شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان فى كازاخستان - اليمين الدستورى اليوم الأحد بعد استقالة الرئيس نور سلطان نزارباييف "غير المتوقعة" ، والذى يترأس البلاد منذ عام 1990.

وأعرب الرئيس الامريكى عن تهنئته للرئيس توكاييف على توليه منصبه ، متمنيا له النجاح وللشعب فى كازاخستان.