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الجامعة العربية: 20 ملفا يتضمنها جدول أعمال القمة العربية فى تونس

الأحد، 24 مارس 2019 12:09 م
الجامعة العربية: 20 ملفا يتضمنها جدول أعمال القمة العربية فى تونس الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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يغادر وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والوفد الصحفى المرافق له، صباح غد الاثنين، إلى الجمهورية التونسية للإعداد والتحضير للقمة العربية الثلاثون المقررة فى تونس يوم 31 المقبل.
 
 
وصرح الوزير مفوض السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن القمة العربية المقبلة والتى ستتسلم رئاستها الجمهورية التونسية من المملكة العربية السعودية (رئيس القمة السابقة) سيتضمن جدول أعمالها 20 ملفا على رأسهم القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، الأزمة فى سوريا، الأزمة فى ليبيا، الأزمة فى اليمن، دعم السلام والتنمية فى السودان، التدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، التدخل التركى فى شمال العراق، الاحتلال الايرانى للجزر الإماراتية، دعم الصومال، متابعة صيانة الأمن القومى العربى، تطوير المنطومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بند جديد بدعم من دولة العراق وهو دعم النازحين فى العراق.
 
 
وأوضح السفير "عفيفى" فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق لوفد الأمانة العامة فى القمة، أن الجانب التونسى أجرى تحضيرات جيدة جدا للإعداد للقمة العربية المقبلة. لافتا إلى أنه تم تعيين السفير محمود الخميرى، متحدثا للقمة العربية من قبل الجانب التونسى.
 
 
وأضاف أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستبدأ يوم 26 مارس باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية يوم 27 مارس. وقال إنه سيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم 28 مارس.
 
 
وأشار " أن اجتماع وزراء الخارجية سيكون يوم 29 مارس ويوم 30 سيكون مخصصا لاستقبال القادة على أن تعقد القمة يوم 31 مارس 2019.
 
 
وقال إنه سوف يحضر القمة الأمين العام للمتحدة  أنطونيو جوتيرس، ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى يوسف العثيمين.

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