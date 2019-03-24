التعليم تطمئن الطلاب وأولياء الأمور: اختبارات أولى ثانوى تدريبية لقياس أداء المنظومة

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء الأمور بعدم القلق نتيجة تأخر انطلاق امتحان اللغة العربية، بسبب بعض المشاكل التقنية، التى يتم العمل حالياً على حلها فى أسرع وقت، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب ولقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت.

وقالت الوزارة، إن الامتحان ممتد لمدة 12 ساعة فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به، الذى سيستلمه من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة، مضيفة أن الطالب متاح له أن يؤدى الامتحان فى أى مكان متوفر به الانترنت.

وأشارت إلى أن التجربة هدفها رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها قبل امتحان نهاية العام، مؤكدة أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب.