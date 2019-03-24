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التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

الأحد، 24 مارس 2019 09:37 ص
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت
كتب محمود طه حسين - تصوير عزوز الديب
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أكدت وزارة التربية والتعليم، تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، تزامنا مع بدء الامتحان التجريبى الإلكترونى الأول لطلاب الثانوى العام.
 
وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع" إن المنصة تعمل منذ التاسعة صباحا، وقد يحدث أن يتأخر تحميل المنصة فى إحدى المناطق أو المدارس، مشددة على أن هناك غرفة عمليات تتابع قياس التحميل وإعادة الترتيبات.
 
وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المشكلات الفنية للامتحان، وأيضا مشكلات الطلبة الخاصة بشريحة التابلت. 
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (1)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (2)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (3)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (4)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (5)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (6)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (7)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (8)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (9)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (10)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (11)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (12)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (13)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (14)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (15)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (16)
 
أول امتحان إلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى تجربة التابلت (17)
 

 


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