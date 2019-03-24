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التعليم: الامتحان التجريبى للتابلت ممتد لمدة 12 ساعة فى لكل امتحان

الأحد، 24 مارس 2019 02:25 م
التعليم: الامتحان التجريبى للتابلت ممتد لمدة 12 ساعة فى لكل امتحان جانب من الامتحان
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا اليوم الامتحان التجريبى الأول على التابلت والثانى فى الثانوية التراكمية. 
 
ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لبعض الطلاب فى مدارس يؤدون الامتحان على التابلت
 
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء الأمور بعدم القلق نتيجة تأخر انطلاق امتحان اللغة العربية، بسبب بعض المشاكل التقنية والتي يتم العمل حالياً على حلها في أسرع وقت، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب ولقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت.
 
وقالت الوزارة، إن الامتحان ممتد لمدة 12 ساعة فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد ادخاله الكود الخاص به والذي سيستلمه من مشرف أو أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة، مضيفة أن الطالب متاح له أن يؤدي الامتحان في أي مكان متوفر به الانترنت.
 
وأشارت إلى أن التجربة هدفها رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها قبل امتحان نهاية العام، مؤكدة أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب.
 

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التعليم تطمئن الطلاب وأولياء الأمور: اختبارات أولى ثانوى تدريبية لقياس أداء المنظومة

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