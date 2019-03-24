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التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى النيجر وتشاد

الأحد، 24 مارس 2019 10:51 ص
التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى النيجر وتشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة ، اليوم الأحد ، الهجمات التى شنتها جماعة بوكو حرام فى النيجر وتشاد فجر الخميس الماضى ، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وأعرب العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي النيجر وتشاد، مؤكدا تضامن المنظمة التام مع سلطات تشاد والنيجر في كفاحهما المتواصل ضد الإرهاب والجماعات المسلحة على طول حدودهما المشتركة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى تكثيف دعمهم للقوات المشتركة المتعددة الجنسيات حول منطقة بحيرة تشاد.


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