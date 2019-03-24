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التحقيق مع متهمين ببيع الوهم.. استوليا على 1.5 مليون جنيه من شباب بزعم تسفيرهم

الأحد، 24 مارس 2019 05:00 ص
التحقيق مع متهمين ببيع الوهم.. استوليا على 1.5 مليون جنيه من شباب بزعم تسفيرهم ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أجرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهمين بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مليون ونصف جنيه بزعم تسفير أبنائهم للتعليم بالدول الأجنبية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام "محمد ع.ع" مدير وشريك شركة للاستثمار السياحى، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية "قتل خطأ" و"محمد ح.ع"، مدير شركة استثمار سياحى، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، محكوم عليه بالسجن لمدة سنة فى قضية "غش"، و"محب م.ز، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بالنصب على والاحتيال على العديد من المواطنين وتحصلهم منهم على مبالغ مالية قدرت بــ (1,500,000 جنيه ) عقب إيهامهم بقدرتهم على تسفير أبنائهم للتعليم بالدول الأجنبية، إلا أنهم لم يفوا بوعدهم، وذلك عن طريق استخدام مقر شركة بدائرة قسم شرطة مصر الجديد بالقاهرة، لمزاولة نشاطهم والإعلان عن نشاطهم الوهمى عبر بعض القنوات الفضائية، وكذا ترويج مكاتبات ورقية للمواطنين.

وضمت أحراز المتهمين مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية – مجموعة من أصول شهادات ميلاد وبيانات نجاح وأوراق خاصة بالعديد من الطلاب – مجموعة من الإعلانات المُعدة للتوزيع كدعاية – جهاز لاب توب )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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