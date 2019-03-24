التحالف العربى يستهدف كهفين بصنعاء تستخدمهما المليشيات فى عملياتها الإرهابية

الرياض /أ ش أ/

قام التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بتنفذ عمليات استهداف فى العاصمة صنعاء، وأعلن التحالف العربى أن العمليات، استهدافت كهفين فى صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثى لتخزين الطائرات بدون طيار لاستخدامها فى عملياتها الإرهابية.

وقال التحالف، طبقا لقناة (سكاى نيوز عربية) الليلة، إن عمليات الاستهداف فى صنعاء تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وأضاف قائلا : "إتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين خلال عمليات الاستهداف فى صنعاء"، وناشد التحالف، المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقد أعلن التحالف فى وقت سابق رصد 55 خرقا من المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن هذه الخروقات جرح 6 مدنيين.

يشار إلى أنه قُتل وأُصيب عدد من المدنيين، اليوم، بينهم نساء، جراء قصف كثيف بالقذائف المدفعية من قبل مليشيات الحوثى على منازل المواطنين فى مديرية التحيتا جنوب الحديدة غربى اليمن.