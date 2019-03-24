البنك المركزى المصرى يستضيف أكاديمية All Stars لأول مرة فى المنطقة

كتب – أحمد يعقوب

يستضيف البنك المركزى المصرى، لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة السادسة من أكاديمية All Stars الذى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة 5 أيام، وينظمه التحالف المصرفى العالمى للمرأة وهو مؤسسة دولية متخصصة فى مجال تصميم وتنفيذ وترويج المنتجات البنكية والرقمية والخدمات المالية وغير المالية التى تلبى احتياجات المرأة بمختلف القطاعات وذلك من خلال مادة علمية تم تطويرها على أسس عملية نابعة من تجارب مؤسسات مالية دولية رائدة فى هذا المجال بما يعود بالفائدة على تمكين المرأة اقتصاديا، ويساهم فى نمو القطاع المصرفى وتحقيق النمو الشامل.

وحرص البنك المركزى المصرى على دعوة العديد من المؤسسات المالية العربية والأفريقية للمشاركة فى الفعاليات والاستفادة من الممارسة التطبيقية لاستراتيجيات وخطط تطوير هذه المنتجات والخدمات، حيث يشارك فى البرنامج رؤساء القطاعات الحيوية ً بالمؤسسات المالية بالوطن العربى مثال المغرب وتونس وليبيا والسودان وفلسطين والعراق، وغيرهم من الممثلين من الدول الإفريقية الشقيقة مثل جامبيا وزامبيا وبوروندى ومالاوى.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للبرنامج سبل "تعزيز وصول الخدمات المالية للمرأة" بمشاركة الأستاذة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، حيث تم استعراض الجهود التى يبذلها البنك المركزى من أجل توفير بيئة ملائمة تتيح الدفع بعجلة الشمول المالى وتجربة التعاون المثمر التى يقودها البنك المركزى مع الجهات المعنية بفهم احتياجات المرأة والوصول إليها فى محافظات مصر والقرى والنجوع، وعقب الجلسة تم استعراض الاستراتيجيات التى سبق أن نفذتها بنوك عالمية ونتائجها المثمرة، وتم دعوة رؤساء البنوك لحضورهذه الجلسة للتعرف على المزايا التى تعود على مؤسساتهم من تنفيذ هذه البرامج بهدف تحفيزهم على تبنى تطوير وتنفيذ استراتيجيات مثيلة بمؤسساتهم.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن "الجهود التى يقودها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بشئون المرأة اقتصاديا واجتماعيا من شأنها الدفع بعجلة الشمول المالى للمرأة وهو الأمر الذى يتحقق من خلال فهم واستيعاب احتياجاتها وتوفير البيئة الملائمة والمنتجات الملائمة لتلبية هذه الاحتياجات بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من انتشار تواجد هذه الجهات وقدرتها على نشر التثقيف المالى وترويج الخدمات والمنتجات البنكية مما يساعد على تمكين المرأة".

وأضافت "يمثل هذا البرنامج فرصة حقيقية للإطلاع على الممارسات والتجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطبيقها بما يتلائم مع الظروف المتنوعة للمؤسسات المالية المشاركة".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة " أن شراكة البنك المركزى مع المجلس القومى للمرأة هو بروتوكول فريد من نوعه يطبق لأول مرة فى العالم ويلعب دورا رئيسيا فى نشر الثقافة والخدمات المالية للمرأة فى القرى والنجوع".

وأفادت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر "أن التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة ودعم البنك المركزى لعب دوراٌ محورياٌ وراء نمو محفظة عملاء التمويل المتناهى الصغر من 6.4 مليار فى 2016 إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه نهاية 2018".

ويسلط برنامج All-Stars Academy الضوء على أهم الطرق التى تساعد فى تحقيق أقصى استفادة من سوق الخدمات المالية للمرأة، ومنها تحليل البيانات الداخلية وقياس حجم السوق، إلى جانب الفرص والعائدات المادية الناتجة عن تعزيز الشمول المالى للمرأة، مع الاستفادة من تكنولوجيا الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والخدمات غير المالية المصممة خصيصا لدعم تمكين المرأة، وأيضاً التمويل متناهى الصغر، كما يتضمن البرنامج شرحاً لكيفية تطبيق الخطط التنفيذية لتطوير المنتجات المالية الموجهة إلى المرأة واستراتيجيات تسويقها فى بلدان ومؤسسات المتدربين.

ويتميز برنامج All- Stars Academy بأنه ممارسة علمية مدروسة ومدعومة بتجارب سابقة، ويبتعد عن المفهوم التقليدى لورش العمل، حيث يتم من خلاله نقل المعرفة والتقنيات على يد خبراء سبق لهم تنفيذ البرنامج بنجاح من خلال المؤسسات المالية فى دولهم.

وتم تصميم البرنامج بواسطة التحالف المصرفى العالمى للمرأة (Global Banking Alliance) والذى يعد مؤسسة دولية متخصصة فى مجال بناء قدرات البنوك لتصميم وتنفيذ البرامج التى تلبى احتياجات المرأة، ويتكون من 50 مؤسسة مالية تعمل فى أكثر من 135 دولة حول العالم، وينظم التحالف سنويا مؤتمرات دولية بمشاركة العديد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية لاستعراض السياسات والاستراتيجيات اللازمة لخلق بيئة ملائمة تساعد على تعزيز الشمول المالى للمرأة.