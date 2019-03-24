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الأحد، 24 مارس 2019 04:45 م
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البرلمان العراقى يقيل محافظ نينوى بعد غرق عبارة فى الموصل

الأحد، 24 مارس 2019 03:04 م
البرلمان العراقى يقيل محافظ نينوى بعد غرق عبارة فى الموصل البرلمان العراقى
أ ش أ
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان العراقى وافق اليوم الأحد على إقالة محافظ نينوى بعد غرق عبارة كانت تحمل أضعاف طاقتها من الركاب فى الموصل عاصمة المحافظة مما أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل.

وغرقت العبارة، التى كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهى على جزيرة في نهر دجلة، يوم الخميس. ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.

وطلب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى رسميا من البرلمان إقالة المحافظ. ويمنح القانون العراقى البرلمان الاتحادى الحق فى إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

كما صوت البرلمان بالموافقة على إقالة نائبى السلطان بما يتسق مع طلب عبد المهدى. ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء. ولم يعلق على قرار البرلمان بعد.

 

 


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