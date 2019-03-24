الاحتلال الإسرائيلى: ترامب سيعترف رسميا بسيادتنا على الجولان غدا الاثنين

(رويترز)

قال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع غدا الاثنين، مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض.

وكان مسئول أمريكى كبير قال فى وقت سابق إن إدارة ترامب، تحضر وثيقة رسمية لتقنين تأييد ضم إسرائيل للمنطقة الاستراتيجية التى انتزعتها من سوريا فى حرب عام 1967.

وقال كاتس على تويتر اليوم الأحد "غدا، الرئيس ترامب، وفى حضور رئيس الوزراء نتنياهو، سيوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقوى من أى وقت مضى".، وتعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضا محتلة.