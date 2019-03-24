الإمام الأكبر يكرم الأطفال المشاركين بفعاليات مجلة نور فى معرض القاهرة للكتاب

كتب لؤى على

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الطلاب والأطفال المشاركين بفعاليات مجلة "نور"، ضمن أنشطة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأبدى فضيلته إعجابه بأعمال الطلاب ومشاركاتهم الفنية والأدبية، وما قدموه من إبداعات ومواهب، مشيدا بالدور الذي تقوم به مجلة "نور" في نشر الوعي وغرس القيم والمفاهيم الصحيحة، مثل حب الوطن ورفض العنف والتطرف، خاصة في ظل انتشار الأعمال التي تهدم القيم وتدمر العقول وتزعزع استقرار المجتمع وتماسكه.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر هدايا تقديرية للأطفال المتميزين، مطالبا القائمين على المجلة بضرورة الاهتمام بتلك المواهب الصغيرة، والعمل على تنمية مواهبهم ومهاراتهم.