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الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأحد، 24 مارس 2019 11:49 ص
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات أصحاب المعاشات-ارشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بشطب إشكال وزارة التضامن الذي أقامته لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في "صرف العلاوات الخمس الأخيرة".
 
 
واختصم الاشكال كل من، البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
 
وطالب الاشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

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