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الأحد، 24 مارس 2019 09:53 م
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افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة في بنى سويف

الأحد، 24 مارس 2019 09:00 م
افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة في بنى سويف جانب من المعرض
بنى سويف: هانى فتحى
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جرى افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ومنتجات المرأة الريفية بميدان المديرية بمدينة بنى سويف، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس 2019.

ضم المعرض منتجات لمشروعات صغيرة تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة نهضة بنى سويف،حيث شملت أقسام المعرض العديد من السلع والمنتجات مثل المشغولات اليدوية والحرفية والاكسسورات، بالإضافة إلى منتجات زارعية غذائية متنوعة، ومنتجات الألبان، والسجاد.

حضرالافتتاح السكرتيرالعام المساعد للمحافظة اللواء تامر أبو النجا و المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس رجائى عبد الفتاح رئيس الغرفة التجارية،والمحاسب عثمان سيد مدير عام التموين، وشيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة.

 

 

 


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