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الأحد، 24 مارس 2019 06:25 م
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ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداى" فى موزمبيق إلى 446 شخصا

الأحد، 24 مارس 2019 06:01 م
ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداى" فى موزمبيق إلى 446 شخصا اعصار _ صورة أرشيفية
مابوتو /أ ش أ/
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أعلنت السلطات فى موزمبيق، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداي" إلى 446 شخصا.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن وزير البيئة سيلسو كوريا قوله إن 110 ألف شخص يتواجدون الآن فى مخيمات بعد أكثر من أسبوع من ضرب الإعصار للبلاد، مضيفا بأنه "بالطبع سيكون هناك انتشار لمرض الكواليرا" على الرغم من عدم تأكيد حدوث حالات إصابة بعد.

وكان نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيباستيان رودز ستامبا قد وصف نطاق الدمار الذى نتج عن الإعصار "بالاستثنائي"، ليس بسبب الإعصار والفيضان فحسب، بل لأن الأرض أصبحت مشبعة بفعل الأمطار التى هطلت فى وقت سابق.

وأضاف ستامبا أنه يوجد حاليا أعداد ضخمة من أصول المساعدات فى موزمبيق، مشيرا إلى أنه ليس بوسع حكومة منفردة فى العالم أن تواجه مثل هذه الظروف.

يذكر أن حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" فى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى قد ارتفعت فى وقت سابق اليوم إلى 732 قتيلا.

 


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