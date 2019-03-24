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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط قيمة تداول ضعيفة

الأحد، 24 مارس 2019 02:59 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط قيمة تداول ضعيفة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.337 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 477 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.02%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.37%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.6 جنيه، 1.2 مليون جنيه، 429 ألف جنيه، 16.9 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 23.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 19029 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 488 نقطة، وارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 

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