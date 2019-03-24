احترس.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لمحور 26 يوليو

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة، بمحيط إغلاق مطلع ومنزل محور 26 يوليو منعا للزحام، والتى تقوم بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالمحور بنطاق المحافظة، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

تجرى الأعمال بغلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئى، وغلق منزل المحور المؤدى إلى ميدان لبنان بشكل جزئى، وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 24/3/2019 دون تعطيل لحركة المرور.

نشرت إدارة المرور، اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة مع مراقبة المنطقة بالكاميرات.