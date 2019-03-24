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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 24 مارس 2019 10:14 ص
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 22-30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1011 درجة  وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 


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