إصابة 4 عمال بالتسمم لتناولهم طعاما ملوثا بمركز وادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 عمال زراعيين بالتسمم بسبب تناولهم طعام ملوث داخل مزرعة بوادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول كل من: "عمرو م ف" 34 سنة و"عصام ش أ" 41 سنة و"محمود ح ا" 26سنة و"سعد م ح" 47 سنة.

وجميعهم عمال زراعيين بمزرعة مستأجرة كائنة بمنطقة أبناء الغربية دائرة المركز ومقيمين مركز مطاى المنيا مصابين بحالة إعياء وقىء وإدعاء تسمم ولا يمكن استجوابهم، وتم تحويلهم لقسم السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

وبسؤال مستأجر المزرعة قرر بتناول المصابين فول أخضر بالمزرعة دون غسل أيديهم الملوثة بمبيد حشرى عقب قيامهم برش الزراعات وشعورهم بحالة إعياء وقىء وتم نقلهم للمستشفى للعلاج ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.