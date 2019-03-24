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إصابة طالب بالتسمم لتناوله قرص حفظ الغلال بالبحيرة

الأحد، 24 مارس 2019 11:27 ص
إصابة طالب بالتسمم لتناوله قرص حفظ الغلال بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب طالب بالتسمم الفسفورى، بسبب تناوله قرص سام لحفظ الغلال بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "خ. ع .ع" 19 سنة طالب، ومقيم  دائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابه، تم تحويله لقسم السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

بسؤال والدته  قررت بتناول نجلها المذكور قرص لمُبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، ولم تعلل سبباً لقيامه بذلك ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.

 


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