إصابة ربة منزل بانفجار فى عينها بسبب طلق خرطوش فى "زفة" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت ربة منزل بطلق خرطوش تسبب في انفجار عينها، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها حال مرور "زفة" بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، رئيس نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "هناء ع ع" 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع السوق ببلبيس، مصابة بطلق خرطوش تسبب في انفجار عينها اليسرى.

وبسؤال زوجها "سعيد م" 36 سنة، منجد، أفاد بحدوث إصابتها اثناء وقوفها بشرفة المنزل بالطابق الرابع لمشاهدة "زفة" تسببت طلقة خرطوش طائشة في إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في إصابتها أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 332 / 8 أحوال ثان الزقازيق.