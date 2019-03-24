إخلاء سبيل موظف حى السيدة زينب المتهم بالنصب على المواطنين بكفالة 5 آلاف جنيه

كتب سليم على

أمرت نيابة السيدة زينب، بإخلاء سبيل موظف حي السيدة زينب بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالنصب علي الأهالي .

كانت النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الضحايا وشهود العيان لسؤالهم في الواقعة، وطلبت تقريرا من حي السيدة زينب عن طبيعة عمل المتهم في الحي، ومسئوليته تجاه المواطنين.

وتلقى قسم شرطة السيدة، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد تعرضهم للنصب من قبل أحد الموظفين بالحي، والاستيلاء على أموالهم بتخصيص محلات لهم للإيجار في مشروع تطوير العشوائيات بتل العقارب، انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المشكو في حقه.