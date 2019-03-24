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الأحد، 24 مارس 2019 11:18 ص
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إحباط تهريب 2300 كيلو أحجار تحتوى على خام الذهب فى البحر الأحمر

الأحد، 24 مارس 2019 11:16 ص
إحباط تهريب 2300 كيلو أحجار تحتوى على خام الذهب فى البحر الأحمر المتهمان والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصان بالبحر الأحمر، بحوزتهما كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب.
 
 
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحرالأحمر بالمرور بالكيلو 3 طريق مرسى علم/ أدفو لمتابعة الحالة الأمنية، حيث تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة "إسماعيل أ. م" سائق بمرافقة "عبدالله أ" عامل مقيمان بمحافظة أسوان، محمل على السيارة (23 جوال بلاستيكى تحتوى على كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى "2300" كجم- فأس- كوريك).
 
وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة أم الروس دائرة القسم .
 
 
 
 

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