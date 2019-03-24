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"أو.ام.في" وأدنوك تتعاونان في مشروعات بتروكيماويات

الأحد، 24 مارس 2019 03:06 م
"أو.ام.في" وأدنوك تتعاونان في مشروعات بتروكيماويات أدنوك
رويترز
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قالت "أو.ام.في"، النمساوية للطاقة، إنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على التعاون في قطاع البتروكيماويات، واستكشاف فرص الاستفادة من خبرة الشركة النمساوية في إعادة التدوير.
 
وتحول "أو.ام.في"، تركيز وحدة التكرير صوب وقود الطائرات والبتروكيماويات، معولة على الشهية المتنامية للسفر جوا وللمنتجات البلاستيكية.
 
واتفقت "أو.ام.في" على دفع 2.5 مليار دولار، لشراء 15% فى أنشطة التكرير الخاصة بأدنوك، وعلى مشروع مشترك جديد للتجارة مع أدنوك وإيني الإيطالية في يناير.
 
ووقعت "أو.ام.فى"، وأدنوك مذكرتى تفاهم لتقييم مشروعات فى المستقبل وتشكيل مجموعة عمل مشتركة.
 
وقال راينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة "أو.ام.في"، في بيان "يبرز الاتفاق التزامنا بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك واستعدادنا لجلب خبرة معززة للقيمة لهذا التعاون".
 
 

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