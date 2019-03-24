"أنت أقوى من المخدرات".. ندوة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

وائل ربيعى

نظم مركز قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوة لتفعيل مبادرة: "أنت أقوى من المخدرات"، فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به جامعة حلوان للحد من ظاهرة الإدمان والتوعية بمخاطره.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه الندوات تأتى تباعًا بكليات الجامعة المختلفة وذلك لتوعية الطلاب والعاملين من المخاطر والآثار المترتبة على الإدمان بالإضافة إلى العمل على نشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق بوصفها المعيار الحقيقى لرقى الإنسان والدرع الواقى من المخاطر الاجتماعية المختلفة.

وأشارت الدكتور سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق أن الندوة ناقشت طرق العلاج والتوعية والتأهيل الاجتماعى للمدمن للإقلاع عن المخدرات حيث يتم دعم المريض من خلال العلاج فى سرية تامة.

وأوضحت الدكتورة نجوى عرفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية طلاب الكلية بأضرار التدخين وإدمان وتعاطى المخدرات على المستوى الأسرى والمجتمعى، وحاضر فى الندوة الدكتورة رشا رشاد ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وتضمنت الندوة الإجابة على كافة الاستفسارات التى تهم الشباب حول قضية الإدمان بالإضافة إلى توزيع مطويات وبوسترات توعوية خاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتوعية الشباب بالأضرار، والمخاطر المترتبة على الإدمان.