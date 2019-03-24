أمن الوادى الجديد يرفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

رفعت مديرية أمن الوادى الجديد، منذ قليل، درجة الطوارئ لمواجهة موجات الطقس السيئ التى أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والتى ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.

ووجه مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إدارة المرور بالدفع بمجموعة كبيرة من سيارات الانضباط المرورى والأوناش لرفع أى سيارات ومركبات متعطلة فى الطرق جراء العواصف الترابية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد، العميد طارق ألهم، إعداد مجموعة من الخطط وبدائلها بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمد كمال سالم، للتغلب مواقف قد تحدث خلال موجة الطقس السيئ وإيجاد طرق ومحاور بديلة.

أضاف طارق، أن هناك تنسيقًا كاملاً ومستمرًا على مدار الساعة بين كافة أجهزة المديرية ومن بينها الأمن العام والعمليات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للحماية المدنية والإدارة العامة لشرطة النجدة وإدارة العلاقات والإعلام الأمنى.

فيما قامت إدارة هندسة المرور بوضع الخطط اللازمة لمواجهة الطقس السيئ ورفع كفاءة ومستوى الخدمة على الطرق خاصة فيما يتعلق بمواقع تجمع المياه بالتنسيق مع كافة الوزارات وهناك تعليمات للمرور بالتعامل السريع فى حالة تعطل بعض المركبات أو الإشارات المرورية ومتابعتها.

وأهاب مدير مرور الوادى الجديد، توخى الحذر أثناء القيادة حال العواصف الترابية، لعدم تعرضهم للخطر وعدم تجاوز السرعات المقررة خاصة على المحاور والطرق الرئيسية التى تشهد حوادث متكررة بسبب الأخطاء البشرية المستمرة التى أبرزها القيادة بسرعات جنونية تعرض الشخص وغيره للخطر.