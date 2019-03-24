أشرف شيحة: "العليا للحج" تجتمع لبحث تداعيات حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

كتبت آمال رسلان

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لدراسة تداعيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وبحث انعكاسات القرار على السوق من حيث الرقابة والتنفيذ وآلياته.

ولفت شيحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزيرة السياحة وجهت اللجنة للاجتماع، ومن المنتظر أن يدعو رئيسها مجدى شلبى للاجتماع فى أسرع وقت، مشددا على أن هناك التزام تام بتنفيذ أحكام القضاء، مع ضرورة دراسة كل التداعيات للحكم دراسة دقيقة، وبحث تأثيره على أداء السوق المحكوم بضوابط حالية، لافتا إلى أن كل الأمور ستكون مطروحة على الطاولة، خاصة أن الحكم لم يصل حتى الأن، وأوضح أن أعداد المعتمرين حتى الآن تجاوز ال250 ألف معتمر.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وتحديد أعداد المعتمرين، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على أن وزارة السياحة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة العليا للحج والعمرة، بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم، وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.