video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أشرف شيحة: "العليا للحج" تجتمع لبحث تداعيات حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

الأحد، 24 مارس 2019 01:16 م
أشرف شيحة: "العليا للحج" تجتمع لبحث تداعيات حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة حجاج _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لدراسة تداعيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وبحث انعكاسات القرار على السوق من حيث الرقابة والتنفيذ وآلياته.

ولفت شيحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزيرة السياحة وجهت اللجنة للاجتماع، ومن المنتظر أن يدعو رئيسها مجدى شلبى للاجتماع فى أسرع وقت، مشددا على أن هناك التزام تام بتنفيذ أحكام القضاء، مع ضرورة دراسة كل التداعيات للحكم دراسة دقيقة، وبحث تأثيره على أداء السوق المحكوم بضوابط حالية، لافتا إلى أن كل الأمور ستكون مطروحة على الطاولة، خاصة أن الحكم لم يصل حتى الأن، وأوضح أن أعداد المعتمرين حتى الآن تجاوز ال250 ألف معتمر.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وتحديد أعداد المعتمرين، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على أن وزارة السياحة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة العليا للحج والعمرة، بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم، وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاوقاف تعلن أسماء الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط الحج

وزارة السياحة

موسم العمرة

رسوم تكرار العمرة




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة