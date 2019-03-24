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ردا على وقفه..

أزمة نقابة العلميين تتصاعد.. والنقيب يقرر شطب عضوية الوكيل والأمين العام

الأحد، 24 مارس 2019 08:51 م
أزمة نقابة العلميين تتصاعد.. والنقيب يقرر شطب عضوية الوكيل والأمين العام الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين، إنه عقب عقده لاجتماع هيئة مكتب بحضوره والدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة العامة، والدكتور أحمد سعيد أمين صندوق النقابة، تقرر شطب عضوية كل من: الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثانى النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة فضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية.

وأوضح المليجى، فى بيان، أنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل اجتماع عادى إلى مجلس نقابة، وإصدار توصيات وقرارات باطلة، ومعيبة باعتبارها قرارات مجلس نقابة، والاستعانة بمجموعة من البلطجية لمساندتهم، والتعدى على موظفى النقابة، والسيطرة على مقر النقابة فى الألفى.

كما حاول نقيب العلميين، حشد أعضاء النقابة، لدعمه عقب اتخاذ قرارات بشطب عضويته من مجلس النقابة، وإحالته للتحقيق، مُطالبا أعضاء النقابة بالتوجه إلى مقراتها لحمايتها من تلك التهديدات، وحماية كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، للتضامن معه، ورفض التعدى.

وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.

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