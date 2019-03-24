أرقام هامة ارتبطت بحاكمة المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من سماع شهود الإثبات فى قضية محاكمة المتهمين بقضية تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم العديد من الجرائم، منها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، انتهت المحكمة من سماع شهود الإثبات، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالدعوى.

1 ـ الرقم "28"، ويشير لرقم دائرة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

2 ـ الرقم "834" ويشير لعدد شهود الإثبات فى الدعوى.

3 ـ الرقم "93"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى وكان اولها جلسة 5 مارس 2015 وأخرها جلسة 23 مارس 2019.

4 ـ الرقم "54"، ويشير لعدد الجرائم التى أرتكبها المتهمين ومنها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى.

5 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد الجلسات التى فضت فيها المحكمة أحراز القضية، وتنوعت الأحراز ما بين كتب ومنشورات تحريضية وأسلحة وطلقات نارية وهواتف محمولة وملابس ضبطت بحوزة بعض المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.