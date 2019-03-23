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5 معلومات لا تعرفها عن اليوم العالمى للمياه.. تعرف عليها

السبت، 23 مارس 2019 02:00 ص
5 معلومات لا تعرفها عن اليوم العالمى للمياه.. تعرف عليها اليوم العالمى للمياه
كتبت أسماء نصار
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يحتفل العالم هذه الأيام بيوم المياه العالمى السابع والعشرين، وذلك لإعلاء قيمة المياه كحق إنسانى ودعوة الجميع للحاق بركب التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معدلات بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
 
1- يتم الاحتفال به فى 22 مارس من كل عام بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة. 
 
2- يسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة.
 
3- جاء تحديد يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة بناء على توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالببيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992.
 
4- استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه. 
 
5- يعتبر اليوم العالمي للمياه فعالية عالمية وفرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق فى إدارة المياه علىمستوى العالم.
 

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