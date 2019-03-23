4 دول أوروبية يمكن دخول أراضيها بتأشيرة المملكة المتحدة.. تعرف عليها





يرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى، الدول التى يمكن دخول أراضيها بتأشيرة المملكة المتحدة، وما هى عملة البيع والشراء داخل تلك الدول.. وما هو الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وما هى الدول المكونة لهما؟





- الدول الـ4 المكونة للمملكة المتحدة هى إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، يتم دخول أراضيها بتأشيرة دخول واحدة فقط، وهى تأشيرة المملكة المتحدة.

- يتم التعامل بالجنيه الإسترلينى داخل تلك الدول الـ4.

- تعد المملكة المتحدة، إحدى القوى العظمى فى العالم، والتى تتمتع بنفوذ كبير على مدار عقود طويلة، وكانت تسيطر على مستعمرات تصل مساحتها إلى 25% من مساحة العالم فى وقت من الأوقات.





- تضم المملكة المتحدة 4 دول تقع فى جزيرتين وتلك الدول هى إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وتقع الـ3 الأولى فى جزيرة بريطانيا وأيرلندا الشمالية تقع فى جزيرة أيرلندا.

- تشمل بريطانيا العظمى 3 دول فقط تقع فى جزيرة واحدة فقط تقع فى شمال غرب قارة أوروبا وتلك الدول هى إنجلترا واسكتلندا وويلز.





- عواصم دول المملكة المتحدة تشمل إنجلترا وعاصمتها لندن، واسكتلندا وعاصمتها أدنبرة، وويلز وعاصمتها كارديف، وأيرلندا الشمالية وعاصمتها بلفاست.

- المملكة المتحدة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 242 ألف كيلومتر مربع ويبلغ تعداد سكان تلك الدول نحو 66 مليون مواطن وتعد انجلترا أكبر الدول مساحة وعدد سكان داخل المملكة المتحدة.