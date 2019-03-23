وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى لتوظيف 5 آلاف شباب بشبر الخيمة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذى جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب، كى يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشددا على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

جاء ذلك فى افتتاح سعفان، اليوم السبت، ملتقى توظيف الشباب بمدينة شبرا الخيمة فى القليوبية، والذى يوفر 5000 فرصة عمل بمشاركة 49 شركة.

وأجرى الوزير جولة على جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستوى الأجور التى تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر كافة الضمانات التأمينية لهم من تأمين صحى واجتماعى، ومعرفة كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأكد الوزير أن هذه الملتقيات تأتى كى تسهم فى نقل الشباب المصرى نقلة نوعية فى حياته، من خلال إكسابه الخبرات العملية اللازمة لاقتحام سوق العمل، وخوض غماره، كى يصل إلى ما يطمح إليه، ويحلم به.

وأضاف أن الوزارة تضع نصب أعينها توفير فرص عمل للشباب المصرى بصورة جادة، من خلال هذه الملتقيات الفاعلة، لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل، والشباب الباحث عن وظيفة.

وشدد الوزير على أهمية إعطاء بعض ميزات الجذب للعمال، لتقليل نسبة دوران العمالة، مقترحًا أن تكون هناك بوليصة تأمين، تشمل كل قطاع من القطاعات على حدة، ومن ثم تعمميها على القطاع الخاص ككل، لتكون عامل جذب للعمال، وتحقيقًا للأمان الوظيفى، واستقرار علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما له من دور كبير فى زيادة الإنتاج وارتفاع الاقتصاد.

وأعطى الوزير تكليفات لمدير المديرية تخصيص نسبة كبيرة من وظيفة كول سنتر لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، والاهتمام بكافة الشباب المشارك فى الملتقى وضرورة المتابعة لما تم على أرض الواقع.