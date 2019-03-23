وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقيين للتوظيف يوفران 10 آلاف فرصة عمل

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ملتقيين للتوظيف يوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، فضلاً عن ذوى الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المخالفة .

وقال الوزير: إن الملتقيين ينظمان فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، ويقام الأول تحت عنوان: ملتقى التوظيف السنوى للمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، بمشاركة 23 شركة من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلى، والثانى: ملتقى توظيف الشباب وينظمه حزب حماة الوطن بنادى بهتيم الرياضى بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بمشاركة 49 شركة .

وأكد الوزير، أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.