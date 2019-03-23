وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى بإيطاليا منذ 10 سنوات

كتب ــ محمود راغب

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "إسراء.ح.أ" في استحقاق والدها معاشاً من عدمه مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي، حيث إنه توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني، وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث إن والدها كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية قبل الوفاة .

وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ" ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.