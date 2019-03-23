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وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى بإيطاليا منذ 10 سنوات

السبت، 23 مارس 2019 08:18 ص
وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى بإيطاليا منذ 10 سنوات وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب ــ محمود راغب
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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "إسراء.ح.أ" في استحقاق والدها معاشاً من عدمه  مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي، حيث إنه توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات تقريبا .

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني، وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث إن والدها كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية  قبل الوفاة .

 

وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ"  ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.


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