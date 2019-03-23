وزير التعليم يشارك فى احتفالية مرور 140 سنة على نشأة مدرسة "الجيزويت"

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم السبت، فى احتفالية مدرسة العائلة المقدسة "الجيزويت" بمناسبة مرور 140 سنة على نشأتها فى عام 1879.



حضر الاحتفال قداسة الأب نادر ميشيل اليسوعى، مدير عام مدارس العائلة المقدسة، وعدد من الشخصيات العامة والطلاب والخريجين والمعلمين بالمدرسة.



وشهد الحفل استعراض لتاريخ المدرسة والنماذج المشرفة التى أسهمت فى الارتقاء بالوطن فى مختلف المجالات ورفعت اسمه عاليًا فى الداخل والخارج.



وتعد مدرسة الجيزويت من أعرق المؤسسات التعليمية فى مصر فى العصر الحديث، والتى تقدم خدمة تعليمية متميزة، أنشئت عام 1879 لتعليم اللغة الفرنسية.