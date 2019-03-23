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وزير التربية والتعليم يشيد بتفاعل طلاب أولى ثانوى مع مصادر التعلم

السبت، 23 مارس 2019 10:46 ص
وزير التربية والتعليم يشيد بتفاعل طلاب أولى ثانوى مع مصادر التعلم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه علم من الإدارة التكنولوجية لبنك المعرفة المصرى ونظام إدارة التعلم "LMS" على بنك المعرفة المصرى " EKB" أنه خلال الـ 28 يومًا الماضية تم تحميل "Downloading" 126 TeraByte من المصادر التعليمية إلى التابلت الموجودة مع اولادنا مع العلم أن المحتوى الكلى المطبوع لمكتبة الكونجرس الأمريكية يوازى 10 TeraByte  أى أن طلاب مصر قرءوا ما يوازى 12.6 ضعفاً لمكتبة الكونجرس الأمريكية فى أقل من شهر واحد

وتابع شوقى فى بيان اليوم:"إن دلت هذه الأرقام الموثقة على شيء فإنما تدل على إستجابة ابنائنا السريعة لفرص التعلم الجديدة وتوفر الرغبة عندهم فى الاستفادة من فرص التعلم الحقيقى رغم كل حملات التشكيك فى المنظومة وفى قدرات أبنائنا .. تحيا مصر بشبابها وعقلائها الذين اثبتوا أن مصر فعلاً تستطيع".

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة شكر للطلاب قائلاً:"برافو طلاب أولى ثانوى وبرافو لكل أعضاء بنك المعرفة المصرى وأسرة التعليم المصرى".

 


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