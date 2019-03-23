وزير الأوقاف: تعيين 3 معاونين للوزير من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

أعلن أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عزمه تعيين 3 معاونين من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الأول لشئون التطوير التكنولوجى والثانى للشئون الهندسية والثالث للشئون الاقتصادية، قائلاً:"ربما يتم تعيين مساعد وزير لشئون التطوير".

وأضاف جمعة، خلال افتتاح المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، أن الوزارة طورت موقع الوزارة ليشمل عدة مواقع بإطلاق موقع الوزارة وموقع الهيئة وموقع اكاديمية الوزارة وموقع المسابقة العالمية للقرآن الكريم وموقع المجلس الاعلى للشئون الإسلامية وسيتم بث السيرة الذاتية لأعلام المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تولى القرآن الكريم وأهل القرآن عناية خاصة، وهذا الاهتمام جعلها تشترط أن يكون أساسًا فى الترقى والتعيين والابتعاث، لافتا إلى أن الأوقاف تفتتح الكتاتيب وحلقات القرآن وتتوسع فى المدارس القرآنية وأعضاء المقارئ والمحافظين، مشددًا على أهمية فهم القرآن ومقاصده العليا، فكل ما يأخذنا إلى التسامح والرحمة والأخلاق يتسق مع مقاصد القرآن وكل ما يأخذنا الى العنف والكراهية يتصادم مع فهم النص.

وتابع جمعة: "أن الإحياء الحقيقى هو إحياء الله للنفس"، مشيرًا إلى أن كل من يحارب الإرهاب سواء من القوات المسلحة أو أى من القوى الوطنية والمفكرين فهو يعمل على إحياء النفس البشرية".

وأضاف وزير الأوقاف، أن ما تقوم به الدولة من حملات للحفاظ على النفس بإطلاق الحملات الطبية والصحية مثل 100 مليون صحية فهى إذن تحيى النفس البشرية".