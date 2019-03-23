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وزيرة الصحة تصل بورسعيد لتفقد مستشفيات التأمين الصحى الشامل

السبت، 23 مارس 2019 02:16 م
وزيرة الصحة تصل بورسعيد لتفقد مستشفيات التأمين الصحى الشامل مستشفيات التأمين الصحى
بورسعيد : السيد فلاح - محمد فرج
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وصلت، قبل قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، للقيام بجولة تفقدية داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمشروع والتى من المقرر أن تنطلق فى بورسعيد في 30 يونيو المقبل.

كان فى استقبال وزيرة الصحة، فور وصولها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومن المقرر أن تقوم بجولة داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل، برفقة المحافظ وعدد من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحي، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وتبدأ وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ثم تتفقد مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، كما ستعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

مستشفيات بورسعيد (1)
مستشفيات بورسعيد (1)

 

مستشفيات بورسعيد (2)
مستشفيات بورسعيد (2)

 

مستشفيات بورسعيد (3)
مستشفيات بورسعيد (3)

 

مستشفيات بورسعيد (4)
مستشفيات بورسعيد (4)

 

مستشفيات بورسعيد (5)
مستشفيات بورسعيد (5)

 

مستشفيات بورسعيد (6)
مستشفيات بورسعيد (6)

 

مستشفيات بورسعيد (7)
مستشفيات بورسعيد (7)

 

مستشفيات بورسعيد (8)
مستشفيات بورسعيد (8)

 

 


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