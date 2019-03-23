وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد ظهر اليوم

بورسعيد - السيد فلاح

تصل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى الثانية ظهر اليوم محافظة بورسعيد، للقيام بجولة تفقدية داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمشروع.

ومن المقرر أن يرافق وزيرة الصحة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحى، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وتبدأ وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ثم تتفقد مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، كما ستعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.