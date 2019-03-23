وزيرة الصحة: بدء العد التنازلى لإطلاق "التأمين الصحى الشامل" ببورسعيد

بورسعيد : السيد فلاح - محمد فرج

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء العد التنازلى لإطلاق التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد.

وقالت، فى مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ بورسعيد فى ديوان المحافظة: "مصر كلها بتتجمع فى منظومة التأمين الشامل، زى ما تجمعت لحل قوائم انتظار المرضى".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة لأهالينا فى قوائم الانتظار، موضحة أنهم طالبوها بمدها بحالات أكثر بالمنظومة، كما اشتركوا في حملات "100 مليون صحة"، إيماناً بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين في تطوير المنظومة الصحية في مصر، واصفة إياهم بـ"الوطنيين".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها اقترحت على مسئولى المستشفيات نقل قصص نجاحهم فى مستشفياتهم الكبرى، للأطباء والتمريض والإداريين وخدمة المرضى، ويشرفون مع الوزارة على التشغيل، بحيث يكون المستشفى الحكومى بنفس مستوى المستشفيات الخاصة التى نفخر بها جميعًا، موضحا أنهم قدموا موافقة بسرعة، ودون طلب أي مقابل مادي، وهو شيء يدل على وطنيتهم، ويبعث بالفخر.

وشددت على أن المنظومة الجديدة ستجعل المنظومة الصحية تتغير تماماً فى أعين المواطنين المصريين، متوجهة بالشكر للقطاع الخاص على تعاونه مع الدولة.

وأضافت أن قيادات المستشفيات الخاصة قالوا لهم إنهم ليسوا أقل وطنية، وسيعملون مع الوزارة لتحقيق رؤية الرئيس السيسي فى هذا الصدد، لافتة إلى أنهم ثمنوا رؤية الرئيس لتطوير الصحة فى مصر، وقيادته الحكيمة.

ولفتت إلى أنه سيتم بدء التعاقد مع العاملين بالوحدات الصحية فى بورسعيد ومنشآتها بنفس منظومة أجور "التأمين الشامل"، وسنبدأ خطة الـ"100 يوم"، لتدريب العاملين بالمنظومة مطلع شهر أبريل القادم.

وأوضحت وزيرة الصحة أن ما تحقق فى "التأمين الشامل" لن ينساه التاريخ، كما كشفت الوزيرة عن بدء تحصيل الاشتراكات من الأهالى بمحافظة بورسعيد لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى يوم 1 يوليو المقبل، حيث ستبدأ المنظومة بأعلى مستويات الجودة، موضحة أن أول أبريل سيشهد التشغيل التجريبي للمستشفيات التى سينتهى تجهيزها بشكل تجريبي، بالتعاقدات والرواتب الجديدة للقوى البشرية.

وأشادت الوزيرة بدعم منظمة الصحة العالمية للمشروع، وتوفيرها خبراء كمنسقين للمشروع، ودعمهم مادياً وفنياً، وخبراء لديهم نظم الدفع والخدمات، والبنك الدولي قدم لنا خبراء في الميكنة، وبدأوا بالفعل في تطبيق الميكنة.

وأكد الدكتور خالد نوري، رئيس هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه يتم استقدام أجهزة على أعلى مستويات في العالم لتقديم أعلى مستويات الجودة للمريض المصري في المنظومة الجديدة، واصفاً إياها بـ"الأجهزة العظيمة".

وأضاف "نوري"، في تصريحات صحفية على هامش جولة وزيرة الصحة والسكان في محافظة بورسعيد، أن هناك دعم كامل من وزارة الصحة لهم بصفة يومية.

وأوضح أنه سيتم تقديم خدمة طبية آمنة للمريض، كما يتم العمل على نظام مالي كفء حتى يضمن الاستدامة على المدى الطويل مؤكدا على أهمية دور العامل البشري في تطوير المنظومة الصحية، وأنه سيكون لها عنصر مهم لـ"الاستدامة"، و"التطوير".

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في "المنظومة الجديدة"، إنه يتم بذل جهد جبار للتجهيز للمنظومة، لكنه انجاز سيستمر لعشرات السنين المقبلة للعمل بصورة مكثفة.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن ما يحدث في تجهيزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في نطاق المحافظة هو "إعجاز".

وأضاف "الغضبان"،أن منظومة "التوأمة" مع القطاع الخاص في المنظومة لن يحدث منافسة بين الجانبين، ولكن تكامل مع الحكومة لصالح المريض المصري.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن أهالى بورسعيد لا يصدقون أن مستشفى النصر للأطفال كانت منذ 18 شهرًا خرسانة فقط، والآن تصبح أحد أكبر صروح المنظومة.

وأوضح أن المصريين يحلمون منذ الستينيات بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مثلما يحدث في بريطانيا ودول العالم المتقدمة، وهو ما يتحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنهم يحققون حلم المصريين في هذه المنظومة.

ومن جانبهم أكدوا مسئولو كبرى المستشفيات الخاصة، خلال المؤتمر الصحفي وقوفهم خلف حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الرعاية الصحية بمصر.

وقال الدكتور أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات خاصة، إن المجموعة ستنشئ أكاديمية متخصصة فى التدريب للكوادر البشرية.

وأكد عبدالله شرف، مدير مستشفى خاص على وقوفهم فى "ضهر" الدولة لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنهم سيقدمون أعلى مستويات الجودة في المنظومة، وتقديم أعلى مستويات من الرعاية الصحية الشاملة للمواطن، لنصل لمستشفيات لديها جودة مستشفيات القطاع الخاص في العالم.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعددًا من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، عدد من مستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير والإنشاءات للتأكد من مدى جاهزيتها تمهي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.