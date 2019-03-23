وزيرة السياحة تعقد مؤتمرا صحفى بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية

كتبت آمال رسلان

تعقد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بحضور زراب بوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، الذى يزور مصر لحضور الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتى تستضيفها مصر للعام الثاني على التوالى.

وقد تمت دعوة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لحضور الاجتماع للحديث عن الاكتشافات الاثرية الحديثة وذلك فى إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعلومات من خلال إطلاع أعضاء اللجنة على آخر التطورات التي تشهدها مصر فى مجال السياحة والآثار.

وسيتناول المؤتمر الصحفى تطورات قطاع السياحة فى مصر خلال العام الماضى، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الطموح الذى تتبناه الوزارة لإصلاح القطاع، و كذلك تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ويشارك فى الاجتماع الخامس والأربعين محمد المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الامارات ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة هذا العام، وذلك بحضور وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول من بينهم اليمن وعمان ولبنان وليبيا والسعودية.