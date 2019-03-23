video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 03:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزراء الرى والرياضة والبيئة يحتفلون باليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية اليوم

السبت، 23 مارس 2019 03:00 ص
وزراء الرى والرياضة والبيئة يحتفلون باليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية اليوم محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

يشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، اليوم السبت.

 

وتتضمن الاحتفالية إلقاء كلمات لوزيرى الشباب والرياضة والرى، وسفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، كما تتضمن فقرات غنائية لذوى القدرات الخاصة وكورالاً شعبيًا وأناشيد وطنية هادفة إلى غرس الوعى لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه وعروض فنية وإبداعية ومعرض بمتحف الثورة، بهدف استثمار الفن التشكيلى وتطويعه للتوعية بقضايا الوطن ولوحات فنية ورسومات إبداعية لطلبة المدارس.

 

يذكر أن اليوم العالمى للمياه يأتى فى عامه السادس والعشرين 2019 بعنوان "الطبيعة من أجل المياه"، فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" فى التصدى لتحديات المياه، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياه، التى تتسبب فى فيضانات تغرق أنحاء من العالم، وجفاف تتشقق له أراض أنحاء أخرى، وتلوث أصاب مجارى مياه هذا العالم بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الآمن منها، وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الرى يحتفل باليوم العالمى للمياه فى جنوب سيناء‎

القليوبية

اخبار القليوبية

وزير الشباب والرياضة

وزير الري

سفير الاتحاد الأوروبي

اليوم العالمي للمياه

القناطر الخيرية




لا تفوتك
"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة