وزراء الرى والرياضة والبيئة يحتفلون باليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية اليوم

يشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، اليوم السبت.

وتتضمن الاحتفالية إلقاء كلمات لوزيرى الشباب والرياضة والرى، وسفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، كما تتضمن فقرات غنائية لذوى القدرات الخاصة وكورالاً شعبيًا وأناشيد وطنية هادفة إلى غرس الوعى لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه وعروض فنية وإبداعية ومعرض بمتحف الثورة، بهدف استثمار الفن التشكيلى وتطويعه للتوعية بقضايا الوطن ولوحات فنية ورسومات إبداعية لطلبة المدارس.

يذكر أن اليوم العالمى للمياه يأتى فى عامه السادس والعشرين 2019 بعنوان "الطبيعة من أجل المياه"، فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" فى التصدى لتحديات المياه، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياه، التى تتسبب فى فيضانات تغرق أنحاء من العالم، وجفاف تتشقق له أراض أنحاء أخرى، وتلوث أصاب مجارى مياه هذا العالم بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الآمن منها، وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات.