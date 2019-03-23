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وزارة الهجرة تشارك بمؤتمر "النظراء" حول تنقل العمالة فى منطقة البحر المتوسط

السبت، 23 مارس 2019 09:36 ص
وزارة الهجرة تشارك بمؤتمر "النظراء" حول تنقل العمالة فى منطقة البحر المتوسط جانب من المؤتمر
كتب محمود راغب
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شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى فعاليات مؤتمر النظراء بهدف تعزيز التعاون الثنائى والإقليمى حول تنقل العمالة فى منطقة البحر المتوسط، ضمن أنشطة وفعاليات مشروع "اليوروميد 4"، الممول من الاتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات والممارسات بين عدد من دول جنوب وشمال البحر المتوسط.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجلسات ناقشت أهمية وضرورة تعزيز اتفاقات التنقل الثنائية والإقليمية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط لما فيها من ضمانات لحقوق العمالة المهاجرة، كما أنها بمثابة الإطار القانونى الداعم لتوفير هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بين دول المنشأ والمقصد، وهذا ما أكده الاتفاق العالمى للهجرة المعتمد من عدد كبير من دول العالم فى ديسمبر 2018 بالمملكة المغربية.

كما تم التأكيد، خلال المؤتمر، على أن مصر لديها من الكفاءات والمهارات التخصصية ما يكفى تنميتها الداخلية، بالإضافة إلى فائض يسمح بالهجرة للخارج إذا رغبت تلك الكفاءات فى ممارسة تلك التجربة.

وخلال الجلسة الخاصة بتطوير نظم معلومات فعالة لسوق العمل فى منطقة البحر المتوسط، تم تبادل الخبرات المتعلقة بنظم المعلومات وميكنة الخدمات وأهميتها فى إدارة أنظمة ومعلومات سوق العمل والمطابقة بين فرص التوظيف المتاحة وراغبى العمل، هذا بجانب دورها المساعد فى إدارة الهجرة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.


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