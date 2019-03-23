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وثيقة سرية تكشف "تأثيرات غير متوقعة" لبريكست حال خروج لندن دون اتفاق

السبت، 23 مارس 2019 12:49 م
وثيقة سرية تكشف "تأثيرات غير متوقعة" لبريكست حال خروج لندن دون اتفاق تيريزا ماى ومايكل بارنر كبير مفاوضى بريكست الأوروبيين
كتبت رباب فتحى
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أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية وثيقة سرية لمكتب مجلس الوزراء البريطانى تكشف مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حال عدم التوصل إلى اتفاق" بريكست"، حيث حذرت الوثيقة من "مرحلة حرجة مدتها ثلاثة أشهر" بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى يمكن خلالها انتشار الفوضى فى عملية التخطيط بأكملها.
 
وتحدد الوثيقة السرية، التى اطلعت عليها "الجارديان" ، هياكل السلطة وكيفية السيطرة في مجلس الوزراء للتعامل مع الخروج دون صفقة، وتقول إن الإدارات الحكومية سوف تضطر إلى التعامل مع معظم المشاكل بأنفسها - أو المخاطرة بانهيار "عملية "يلوهامر".
 
وجاء فى الوثيقة أن "هذا الهيكل ..سينهار سريعا إذا تم تصعيد الكثير من القرارات دون داع إلى المستويات العليا التى كان من الممكن معالجتها داخليا ...".
 
واعترفت الوثيقة أيضًا بأنه "من المحتمل أن تكون هناك قضايا وتأثيرات غير متوقعة" لبريكست دون صفقة. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب مجلس الوزراء البريطانى اتخذ زمام المبادرة للاستعداد للخروج دون صفقة.
 
 
 

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