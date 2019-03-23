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السبت، 23 مارس 2019 03:29 م
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ميناء دمياط يستقبل 11سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 23 مارس 2019 03:07 م
ميناء دمياط يستقبل 11سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة  بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة  .
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142662  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31368 طنا، وغادر الميناء 106 سيارة نقل محملة بـ 4902 طن قمح .
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11578 طن يوريا و 8989 طن فوسفات و 4200 طن رمل و 7089 طن مخلفات علف و 2270 طن داى امونيوم  .
 
 
 
 
 

 


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