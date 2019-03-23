ميناء دمياط يستقبل 11سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142662 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31368 طنا، وغادر الميناء 106 سيارة نقل محملة بـ 4902 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11578 طن يوريا و 8989 طن فوسفات و 4200 طن رمل و 7089 طن مخلفات علف و 2270 طن داى امونيوم .