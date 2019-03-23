مظاهرات جديدة فى لندن اليوم للمطالبة باستفتاء جديد حول "بريكست"

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في مسيرة "ضعوا بريكست فى أيدى الناس" في وسط لندن اليوم، حيث يطالبون باستفتاء جديد يمنح البريطانيين الكلمة الأخيرة لحسم فوضى الخروج.

وأضافت الصحيفة، أن المتظاهرين الذين يسعون لاستفتاء حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف ينزلون مرة أخرى في العاصمة بعد أن شارك 700 ألف شخص فى مسيرة مماثلة في أكتوبر.

وسيطالب المتظاهرون، فى المسيرة التى تنظمها مؤسسات "تصويت الشعب" و"بريطانيا من أجل أوروبا" و"بريطانيا المفتوحة" ، بمنح الجمهور الكلمة الأخيرة بشأن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

تبدأ المسيرة في بارك لين بالقرب من ماربل آرك ومحطات بوند ستريت في منتصف النهار ، وستنتهي المسيرة في ميدان ترافلجار.

وبعد 3 سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يحيط بكيف ومتى سيتم الخروج من التكتل أو إن كان سيتم من الأصل مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.

وألمحت ماي أمس الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم، إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره. وذكرت صحيفتا التايمز والديلي تلجراف أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

ومن المقرر أن يحتشد محتجون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عند ماربل آرش عند طرف متنزه هايد بارك الشهير عند الظهيرة على أن تمر المسيرة بجانب مقر الحكومة في داونينج ستريت وتنتهي أمام البرلمان.