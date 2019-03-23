مصر تستضيف الاجتماع السابع عشر لرؤساء سلطات الطيران المدنى لدول الكوميسا

تستضيف مصر ممثلة فى وزارة الطيران المدنى الاجتماع السابع عشر لرؤساء سلطات الطيران المدنى لدول الكوميسا والذى بدأت فاعلياته اليوم باجتماع اللجنة الفنية وينتهى يوم 25 مارس باجتماع رؤساء سلطات الطيران المدنى لدول الكوميسا.

وفى كلمته رحب الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى بالسادة الضيوف معرباً عن سعادته لاستضافة وزارة الطيران المدنى المصرى هذا الاجتماع الحيوى لمشروع تجانس المجال الجوى العلوى لدول الكوميسا والذى يعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى الأهداف المنشودة من هذا المشروع، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا التجمع الأفريقى لدول الكوميسا إلى خدمة وإنجاح المشروع والذى يتوافق مع الإيقاعات الدولية ويصب فى صالح القارة الأفريقية.

ويناقش الاجتماع هذا العام بعض الموضوعات الهامة من بينها زيادة حجم الحركة الجوية المستقبلية وإنشاء مجالات جوية متصلة آمنه وقابلة للتشغيل المشترك فنياً وإجرائياً لتيسير الانتقال بين الدول الإفريقية، والعمل على توضيح الرؤية المصرية وامكانياتها فى هذا الشأن .

كما سيتم مناقشة ودراسة بعض الملاحظات على الدراسات الخاصة بالمشروع وكيفية التغلب على عقبات الدراسات السابقة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج بما يخدم مصالح الدول الأفريقية المشاركة فى المشروع .

جديراً بالذكر إن الكوميسا تضم 21 دولة تلعب دوراً كبيراً فى تعزيز التكامل الاقتصادى لقارة إفريقيا فى مجال صناعة والتجارة والنقل الجوى.